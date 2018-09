13. September 2018, 22:20 Uhr Stadtführung Themenrundgang zu Wasserversorgung

Ein Themenrundgang zur zentralen Wasserversorgung und den Herausforderungen der Trinkwasserversorgung der Zukunft findet am Sonntag, 16. September, in Dachau statt. Die Münchner Post hatte im März 1910 "die skandalösen Dachauer Wasserverhältnisse" angeprangert. Von den Pumpbrunnen lieferten "die meisten nur schlechtes Wasser", in dem allerlei herumschwamm. Da das Amperwasser müheloser heraufzubefördern war als das sogenannte Trinkwasser, wurde dieses massenhaft getrunken. Man sprach von einem großen Wunder, dass Dachau nicht schon längst von einer Typhusepidemie heimgesucht wurde. Inzwischen fördern elektrische Unterwasserpumpen bis zu 265 Liter Wasser pro Sekunde aus Tiefen von 180 Metern in die Aufbereitungsanlagen. Über den schweren Weg zum zentralen städtischen Leitungsnetz informiert der Rundgang am Sonntag. Die Gruppe startet um 13.30 Uhr von der Amperbrücke, in der Ludwig-Thoma-Straße. Eine Voranmeldung ist bei Gästeführer Matthias Schüßler unter 0179/70 580 64 nötig, oder per E-Mail an servus@dachau-tour.de. Die Tour kostet fünf Euro.