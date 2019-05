10. Mai 2019, 22:04 Uhr Stadtführung Krankenfürsorge vor 200 Jahren in Dachau

Wer vor rund 200 Jahren im Landkreis Dachau krank wurde, hatte das Schlimmste zu befürchten. Denn um die damalige Gesundheitsinfrastruktur stand es nicht gut: "Es gibt in diesem District eben nicht viele alte Leute, und ein Mann mit siebzig Jahren ist schon eine Art Seltenheit", schrieb etwa Lorenz von Westenrieder 1792 über das Dachauer Land. Was sich seitdem getan hat und wie sich die Gesundheitsfürsorge in Dachau im 19. und 20. Jahrhundert entwickelte, ist Thema einer Stadtführung, die am 16. Mai stattfindet. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Rathausplatz mit Gästeführerin Brigitte Fiedler (08131/539700).