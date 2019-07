22. Juli 2019, 21:50 Uhr Stadtführung Kinder entdecken die Dachauer Altstadt

Der Dachauer Gästeführerverein geht mit Kindern im Grundschulalter und "der neugierigen Dohle von Sankt Jakob" auf Schatzsuche. Bei dieser Rallye durch die Altstadt werden die Kinder am Freitag, 25. Juli, spielerisch auf eine lehrreiche Entdeckungstour geschickt. Zum guten Schluss wird natürlich auch ein Schatz gefunden. Treffpunkt ist um 15 Uhr vor dem Dachauer Rathaus. Kinder können nur in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen. Die erforderliche Anmeldung ist unter der Telefonnummer 08133/1063 oder per E-Mail an adelgunde-weissmueller@web.de möglich. Kinder zahlen fünf Euro, begleitende Erwachse sind frei.