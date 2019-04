8. April 2019, 22:16 Uhr Stadtführung Dachau in den Apriltagen 1919

Eine Stadtführung am Donnerstag, 11. April, widmet sich den politischen Ereignissen im April 1919 in Dachau. Die Monate nach dem Ende des ersten Weltkrieges hinterließen auch in Dachau Spuren. Beim Rundgang durch die Altstadt wird die Geschichte der Arbeiterräte und der Kämpfe, die zum Ende ihrer Herrschaft führten aufgezeigt. Treffpunkt vor dem Rathaus ist um 18 Uhr. Anmeldung bei Brigitte Fiedler unter 08131/53 97 00 oder brigitte@sponk01.de.