6. Februar 2019, 21:52 Uhr Stadtbücherei Dorfgeschichten

"Neues von Früher" präsentieren Erwin Rehling und Peter Holzapfel am Freitag, 8. Februar, in der Stadtbücherei Dachau. Im Buch dieses Titels erzählt Erwin Rehling von wahren und durchlebten Ereignissen aus den Sechzigerjahren in dem kleinen Dorf in Oberbayern, in dem er aufwuchs, wo jeder jeden kannte, wo es Anteil nehmende Nachbarschaft gab, der Spielplatz für die Kinder eine weitgehend intakte Natur war. Die scheinbare Idylle birgt Momente voller Tragik, Komik und Humor. Es sind sensible Beobachtungen im Dialekt, Erinnerungen fern jeglicher Wehmut, die ihre Kraft aus der Einfachheit von Sprache und Erlebnis schöpfen. Die erzählten Dorfgeschichten werden durch widerspenstige Musik wunderbar untermalt. Erwin Rehling und Peter Holzapfel spielen Schlagzeug, Posaune, Gitarren, Melodica und Electronics, rockig, jazzig, experimentell. Beginn ist um 20 Uhr.