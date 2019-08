8. August 2019, 22:03 Uhr Stadtbücherei Dachau Geänderte Öffnungszeiten

Wer in den Sommerferien Bücher ausleihen will, sollte auf die Schließzeiten der Stadtbücherei acht geben. Die Zweigstelle Ost hat vom 11. August bis 1. September geschlossen, die im Süden der Stadt ist schon zu und öffnet erst am 23. August wieder. Nur in der Hauptstelle am Max-Mannheimer-Platz kann man während der gesamten Sommerferien nach Herzenslust schmökern.