Die Schauspielerin Henny Lock-Ostermann liest am Freitag, 25. Oktober, um 19 Uhr in der Zweigstelle Ost der Stadtbücherei Dachau am Ernst-Reuter-Platz 2 aus "Anna Karenina" von Leo Tolstoi. Vor dem Hintergrund des Sankt- Petersburger Gesellschaftslebens um 1870 schildert Tolstoi die leidenschaftliche Liebe der unglücklich verheirateten Anna Karenina zum jungen Offizier Vronsky, die sich in ihrer Übertretung gesellschaftlicher Konventionen zur Tragödie entwickelt. Eintritt frei, Spenden erbeten.