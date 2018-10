12. Oktober 2018, 22:11 Uhr Stadt kommt Anwohnern entgegen Rabatt für die Bürger

Anlieger müssen für Erstherstellung von Dachauer Straßen weniger zahlen

Von Viktoria Großmann, Dachau

Die Straßenausbaubeitragssatzung soll abgeschafft werden. Weiterhin zahlen müssen Anwohner, wenn in ihren Wohngebieten erstmals Straßen gebaut werden. Doch auch das Kommunalabgabengesetz, in dem das geregelt ist, wurde geändert. Damit ändert sich einiges für Bürger, die damit rechnen müssen, Rechnungen für Straßenbauarbeiten zu bekommen. Der Dachauer Stadtrat hat nun einstimmig der Änderung der Erschließungsbeitragssatzung zugestimmt.

Wichtig für die Bürger ist vor allem die neue Fristenregelung. Die Kommunen haben nun nur noch 25 Jahre Zeit, die Straßen ordnungsgemäß erstmals herzustellen und Rechnungen zu stellen. Das klingt nach einem sehr langen Zeitraum, doch tatsächlich haben viele Kommunen diese Aufgaben oft lange schleifen lassen. Konkret heißt das, dass ein Wohngebiet zwar eine Straße hat. Diese aber vielleicht wegen fehlender Bordsteine, nicht ausreichend dicker Asphaltdecke oder mangelnder Kanalausführungen gar nicht als ordnungsgemäß erstmals hergestellte Straße gilt. Oder es kam eben auch vor, dass nicht abgerechnet wurde oder erst nach Jahrzehnten. Diese Bummeleien wollte der Gesetzgeber im Freistaat beenden und führte diese Fristenregelung ein.

In einigen Kommunen, so auch in Dachau, löste das geradezu Panik aus. Die Verwaltung musste sich damit beschäftigen, welche Straßen ordnungsgemäß errichtet und abgerechnet waren. Oft ließ sich das kaum noch nachvollziehen. Gleichzeitig hatte der Gesetzgeber den Kommunen eine Übergangsfrist eingeräumt. Bis 2021 können sie auch noch ältere Straßen herstellen und abrechnen. Die Stadt wollte das möglichst tun, um dem Gesetz zu entsprechen und möglichst wenige kommunale Gelder - Steuergelder - aufzuwenden. In Dachau ergab sich daraus eine sehr lange Liste von Straßen, 15 Millionen Euro wurden in den Haushalt eingestellt. Schließlich schrumpfte die Liste radikal auf das Nötigste zusammen. Die vielen Kilometer Straße konnten in der gesetzten Zeit gar nicht gebaut werden. Das Bauamt hat genügend andere Projekte, die teils drängender sind. Auch die Bauunternehmen waren nicht so schnell aufzutreiben.

In Dachau soll es nun, wie bereits Ende Juni beschlossen wurde, die Anwohner von sieben Straßenzügen treffen: Webling, Am Kräutergarten, Prälat-Wolker-Straße, Leobadstraße, Karlsfelder Straße, Aggensteinstraße und Pacellistraße. Als die Liste im September 2016 erstmals vorgestellt wurde, umfasste sie noch 46 Straßen und etwa acht Kilometer. Geblieben sind sieben Straßen für knappe sieben Millionen Euro - die teuersten wurden ausgewählt. Hier würden die Einnahmen für die Stadt am höchsten ausfallen - beziehungsweise auch die Verluste. Ob es die Stadt schafft, alle diese Straßen in der verbliebenen Zeit auszubauen, ist ungewiss. In jedem Fall muss die Stadt in Vorleistung gehen.

Immerhin versucht man, den Anwohnern etwas entgegen zu kommen. Diejenige, die an Straßen wohnen, die zwischen dem 1. April 2012 und dem 31. März abgerechnet wurden oder werden und deren Erstherstellung mehr als 25 Jahre zurück liegt - das wird auch die genannten sieben Straßen betreffen - erhalten einen Rabatt. Üblicherweise zahlen bei ordnungsgemäßer Herstellung die Anwohner bis zu 90 Prozent der Baukosten, die Kommune zehn Prozent. In diesem Fall wird die Stadt Dachau 30 Prozent übernehmen. Einige Bürger Dachaus werden nun Geld zurück erhalten. Die Stadtverwaltung rechnet damit, etwa 21 000 Euro zurück zu zahlen. Betroffen ist ein Teil der Straße "Am Speckfeld" in Pullhausen. Für den anderen Teil können möglicherweise gar keine Beiträge mehr erhoben werden.

Eine Stichtag-Regelung sei letztlich immer ungerecht, erklärten mehrere Stadträte. Aber man war sich einig, die "bürgerfreundlichste Lösung" gefunden zu haben, hieß es etwa von Vertretern der ÜB und CSU.