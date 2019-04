2. April 2019, 21:49 Uhr St. Peter Schafkopfturnier in zwei Runden

Schafkopffreunde können am Samstag, 6. April, wieder am traditionellen Turnier im Pfarrheim von St. Peter in Dachau teilnehmen. Der Abend startet mit der Vorabendmesse, anschließend können sich die Spieler beim Abendschoppen ein wenig stärken. Um 20 Uhr beginnt dann das Schafkopfturnier. Zwei Runden mit je 20 Spielen sind vorgesehen. Die Startgebühr beträgt drei Euro. Ausgespielt werden drei schöne Preise und natürlich die "Rote Laterne", die jedes Jahr weiterwandert. Um das Turnier besser planen zu können, sollten sich die Teilnehmer bis spätestens Donnerstag, 4. April, unter Telefon 08131/277931 oder per E-Mail unter ro.schreiner@dachau-mail.de für das Turnier anmelden.