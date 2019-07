8. Juli 2019, 21:40 Uhr Sportverein Altpapiersammlung in Sulzemoos

Der SV Sulzemoos sammelt am Samstag, 13. Juli innerhalb des Gemeindegebietes Sulzemoos eine Altpapier. Gesammelt werden Zeitungen, Zeitschriften, Telefonbücher, Kataloge und ähnliches. Nicht gesammelt werden Kartonagen, Verpackungsmaterial und Pappe jeder Art. Der SV Sulzemoos bittet um Bereitstellung des Altpapiers am Abholtag morgens bis acht Uhr gebündelt und nicht in Plastiktüten verpackt am Hauseingang zur Straßenseite. Das Altpapier wird von dort im Laufe des gleichen Tages noch abgeholt. Zudem kann das Papier am Sammeltag zwischen neun und elf Uhr direkt am Bauhof in Sulzemoos angeliefert werden.