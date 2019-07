1. Juli 2019, 21:41 Uhr Sportveranstaltung Der innere Schweinehund mag es heiß

Fast 100 schwitzende Menschen joggen beim 14. Turmlauf und bei Temperaturen um 40 Grad Celsius um die Wette

Von Horst Kramer, Vierkirchen

Dirk Hohmann tropft der Schweiß von der Stirn, er keucht. "Das hört sich ja gar nicht gut an", kommentiert ein Helfer des 14. Vierkirchener Turmlaufs besorgt, als der hagere Läufer die Kilometermarke vier passiert. "Na ja", sagt der Helfer, "es ist ja auch extrem heiß". 40 Grad und mehr zeigen einige Temperaturmessgeräte an. Kein Problem für Hohmann. Der 48-jährige ist ein sogenannter "Hitzeläufer", also einer derjenigen Menschen, die zur Hochform auflaufen, wenn die Sonne besonders heftig vom Himmel sticht - während andere im Schatten nach Luft schnappen.

In Vierkirchen führte der Hebertshausener am Samstagnachmittag rund 100 Läufer an, die 11,4 Kilometer oder 5,1 Kilometer bei Sahara-Bedingungen hinter sich brachten - eine lange Karawane, die von Schatten zu Schatten joggte. Die Organisatoren des SC Vierkirchen hatten vorsorglich fünf Wasserstationen an der Strecke aufgebaut, zusätzlich zu den Getränkeständen im Start- und Zielbereich auf dem SC-Sportgelände - ein Service, den viele der Aktiven an diesem Tag sehr zu schätzen wussten.

Zum Beispiel Christine Schwalb, 48. "Ich bin eigentlich eine Kälteläuferin", sagt die Jetzendorferin. Drei Liter Wasser hatte sie im Laufe des Tages getrunken, beim Lauf selbst griff sie an praktisch jeder Wasserstation zu. Wie hat sie sich vorbereitet auf die Vierkirchener Hochsommer-Veranstaltung, auf der traditionell hohe Temperaturen herrschen? "Viel in der Hitze trainiert, auch auf dem Radl."

Schwalb wurde Zweite mit 58:46 Minuten hinter der Weichserin Berta Schiller, 58, die nach 57:07 Minuten ins Ziel kam. "Ich liebe die Sonne", sagt Schiller, die wie Hohmann fast jedes Wochenende auf einer der regionalen Laufstrecken zu finden ist. Sie bevorzugt eine ungewöhnliche Trainingsmethode: "Einfach in die Sonne legen und einschlafen", erzählt sie mit einem Augenzwinkern. Hohmann wiederum ließ alle Wasserstellen links liegen: "Bei so einem kurzen Rennen bringen die paar Tropfen meines Erachtens nichts. Ich trinke morgens viel, das reicht", sagt er.

Manche der Aktiven, die in Vierkirchen unterwegs waren, können gar nicht genug von der Sonne bekommen. So der älteste Teilnehmer Gerhard Bebst, 74, der den Nordic-Walking-Parcours über 5,1 Kilometer als Schnellster in 45:08 Minuten hinter sich brachte. Der Kemptener nahm am Sonntag am Fünf-Kilometer-Nordic-Walking-Wettbewerb des Münchner Stadtlaufs teil. Ebenso wie die Siegerin des Vierkirchener 5,1-Kilometer-Hobbylaufs, die zwölfjährige Asbacherin Séraphine-Léonie Optenhoevel - sie bestritt n der Landeshauptstadt gleich zwei Rennen: erst den "Kids-Run" über zwei Kilometer, dann den Fünf-Kilometer-Hobbylauf. "Es macht mir Spaß", sagt die junge Sportlerin und grinst.

Séraphine-Léonies Antwort ist vermutlich repräsentativ für alle, die am Samstag beim Turmlauf unterwegs waren. Wohl auch für Vierkirchens Altbürgermeister Heinz Eichinger, der kurz nach Bebst im Ziel ankommt und von den Fans auf der Terrasse des SC-Heims stürmisch begrüßt wird. Der glühende Löwenanhänger Eichinger hatte für den Turmlauf sogar den gleichzeitigen Auftritt seiner Lieblingsmannschaft beim TSV Dachau 1865 sausen lassen.

Hohmanns Siegerzeit lag bei starken 43:06 Minuten. Zweiter wurde der Dachauer Alexander Fuchs mit einer Zeit von 45:33 Minuten vor dem Kleinberghofener Stefan Zielbauer, der nach 46:23 Minuten das Ziel erreichte. Drittschnellste Frau war die Petershauserin Anja Schmidt. Sie kam nach 61:19 ins Ziel hinter Schiller und Schwab. Schnellster Hobbyläufer über 5,1 Kilometer war Markus Kolb. Er lief eine Zeit von 21:58 Minuten.

Die Freizeitsport-Abteilung des SC Vierkirchen führte im Rahmen des Turmlaufs eine Typisierungsaktion zusammen mit der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern (AKB). Die beiden Abteilungsvorsitzenden Sven Rasmussen und Torsten Müller hatten die Idee, Vierkirchens Rathauschef Harald Dirlenbach, der Schirmherr der Veranstaltung, war voll des Lobes: "Die Aktion ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt für ein großes Ziel - die Rettung von Menschenleben." Immerhin 19 Personen ließen sich typisieren. "Ein voller Erfolg", freuten sich Vierkirchener Freizeitsportler.