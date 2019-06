10. Juni 2019, 21:43 Uhr Sportstättenentwicklung TSV-Vorstand will Handlungsspielraum

Die Sportstättenentwicklung des TSV Dachau 1865 und ein entsprechender finanzieller Handlungsspielraum des Vorstands stehen im Mittelpunkt der ordentlichen Mitgliederversammlung, die der Verein am Dienstag, 25. Juni, durchführt. Veranstaltungsbeginn in der Vereinsgaststätte in der Jahnstraße ist um 19.30 Uhr. TSV-Vorsitzender Wolfgang Moll informiert die Mitglieder zu den Themenbereichen Teilaussiedelung des Vereins von der Jahn- an die Theodor-Heuss-Straße sowie die Standortertüchtigung und -sanierung des Sportareals an der Alten Römerstraße. Zudem nimmt er Stellung zu noch erforderlichen Instandhaltungsmaßnahmen am jetzigen Standort und zu vorbereitenden Maßnahmen zur Abwicklung des Standorts Jahnstraße.

Weil Vorsitzender und Vorstand dazu aber auch finanziellen Handlungsspielraum brauchen, sollen die Mitglieder ihre Führungsriege zur "fachlichen und wirtschaftlichen Umsetzung" der Sportstättenentwicklung neu autorisieren. Im Fall von Grunderwerb für die Teilaussiedlung soll der Vorstand beispielsweise zunächst über bis zu zwei Millionen Euro verfügen können. Laut Satzung kann die Vereinsspitze derzeit nur über 25 000 verfügen. Mit diesem Betrag sei der Verein aber nicht handlungsfähig, erklärt Wolfgang Moll. Er möchte auch einen Sportstätten-Entwicklungsausschuss installieren, der aus maximal elf internen und externen Mitgliedern bestehen soll.