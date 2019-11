Schneller, höher, stärker. So lautet das heutige Motto der Olympischen Spiele. Doch es gilt nicht nur dort. Auch die Dachauer Sportler haben sich diesen Leitsatz im vergangenen Jahr zu Herzen genommen, wie die diesjährige Sportlerehrung der Stadt zeigte. Dem olympischen Motto hinzuzufügen wäre diesbezüglich allerdings noch ein "zahlreicher." Denn mit 209 Ehrungen wurde heuer erstmals die "Schallmauer" von mehr als 200 geehrten Sportlern und Trainern gebrochen, wie es Sportreferent Günter Dietz (CSU) formulierte. Manche von ihnen können sich sogar Hoffnung auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio machen.

Egal ob Tanzen oder Billard, Kunstradfahren oder Schwimmen, Wurftaubenschießen oder Taekwondo, die Dachauer Sportler glänzen mit Höchstleistungen bei bayernweiten, nationalen und sogar internationalen Wettkämpfen. Bei der 45. Dachauer Sportlerehrung war Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) ebenso wie Sportreferent Günter Dietz (CSU) sichtlich stolz auf die Erfolge der Lokalmatadore. Über die Jahre hinweg habe man sich kontinuierlich gesteigert, resümiert Dietz, der selbst schon zum 18. Mal auf der Bühne im Ludwig-Thoma-Haus steht, um die Urkunden zu verleihen. Aus Neugier habe er in den vergangenen Wochen versucht zusammenzuzählen, wie viele Pokale, Urkunden und Medaillen er in seinen fast zwei Jahrzehnten als Sportreferent verliehen habe. Er kam zu dem Ergebnis, dass es wohl um die 12 000 gewesen sein müssen.

An diesem Abend loben Hartmann und Dietz aber nicht nur die Erfolge der Sportler, sondern auch die Trainer, Betreuer und Funktionäre im Hintergrund - ein Großteil von ihnen ist ehrenamtlich tätig. "Sie sind das Fundament für sportliche Bestleistungen, ohne sie ist kein Betrieb möglich", sagt Hartmann. "Ich bin verdammt stolz auf unsere Vereine", fügt Dietz hinzu.

Und so wird - bevor es mit der Urkundenverleihung an die einzelnen Sportler losgeht - zuallererst Frank Eismann auf die Bühne gebeten. Der Vorsitzende des Radsportklubs Forice 89 bekommt für seine besonderen Verdienste um den Verein die Silberne Bürgermedaille verliehen. Getreu des Mottos im Radsport "Kette rechts" - also das Fahren hoher Geschwindigkeiten im ganz großen Gang - habe Eismann in den vergangenen Jahren viel Schwung in den Dachauer Radsport gebracht, lobt Hartmann. Das soll auch in Zukunft so bleiben, Eismann plant beispielsweise gerade eine Radtour von Dachau bis in die Partnerstadt Klagenfurt.

Auf der Bühne des Ludwig-Thoma-Hauses wird es eng:

Dicht gedrängt nehmen die Tänzerinnen (Aufstieg 2. Bundesliga) und die Handballerinnen des ASV Dachau (Aufstieg 3. Bundesliga und Pokalsieg)...

...sowie die Taekwondokämpfer des TSV Dachau 1865 ihre Auszeichnungen entgegen.

Mit der Silbernen Bürgermedaille zeichnen OB Hartmann und Sportreferent Dietz den Forice-Vorsitzenden Frank Eismann (Mitte) aus.

Bei der Verleihung der Urkunden wird es auf der Bühne dann zeitweise recht eng - etwa als die 54 zu Ehrenden des Schwimmvereins Dachau nach vorn gebeten werden. Auch die Namensliste der erfolgreichen Billardspieler ist lang. Viele von ihnen haben erfolgreich an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen. Das gilt auch für die Taekwondo-Kämpfer des TSV 1865 Dachau, unter ihnen Ela Aydin und Iordanis Konstantinidis, die Trainer Reinhard Langer beide als aussichtsreiche Kandidaten für eine Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio nennt.

Ein unablässiger Kämpfer ist auch der 85-jährige Werner Marx. In seiner Altersklasse belegt er den vierten Platz der Weltrangliste, bei nationalen und internationalen Wettbewerben ist er stets vorn mit dabei, vor wenigen Tagen erst stand er beispielsweise in Ungarn am Siegertreppchen. Seit er 16 Jahre alt ist, spielt Marx Tennis, erst mit 70 habe er das Seniorentennis entdeckt. "Seitdem habe ich mich gesteigert und wenig nachgelassen", sagt er.

Zeitintensives Training und Beruf unter einen Hut zu bekommen, kann allerdings ebenso herausfordernd sein wie die Wettkämpfe selbst. Leichtathlet Paul Walschburger ist darum froh, Teil des Spitzensportprogramms der bayerischen Bereitschaftspolizei zu sein. Er wurde Deutscher Meister im Dreisprung in der Klasse U23. Die Anerkennung seitens der Stadt freut ihn besonders, da er erst kürzlich nach Dachau gezogen ist: "Mit so einem Abend kann man richtig in der neuen Heimat ankommen."

Marina Scherzl,...

...Andreas Strasser,...

...Paul Walschburger...

...und Werner Marx repräsentieren das breite Feld der erfolgreichen Dachauer Sportler.

Bereits zum dritten Mal bei der Sportlerehrung dabei ist Marina Scherzl. Die Sprinterin des ASV Dachau ist Bayerische Hallenmeisterin über 60 Meter, und auch in der Staffel konnte sie gemeinsam mit ihren Teamkolleginnen brillieren. "Zusammen in der Staffel zu laufen, ist fast das Allerschönste, das gibt einem ein ganz anderes Gefühl", schwärmt Scherzl, die es bei ihrer ersten Wettkampfteilnahme vor sechs Jahren aus dem Stegreif ins Finale schaffte.

Ziemlich auf sich allein gestellt ist hingegen der 22-jährige Andreas Strasser von der Soli Dachau, der an der Welt- und Europameisterschaft im Trial-Radfahren teilnahm. Mit neun Jahren hat er die Sportart für sich entdeckt, Training und Wettkampfteilnahme koordiniert er autonom. Die Sportlerehrung ist für Strasser darum ein ganz besonderer Abend: "Es ist das Beste, hier zu sehen, wie hunderte andere im Landkreis ebenso leidenschaftlich und erfolgreich ihren Sport betreiben."