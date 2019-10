Eine bunte Mischung an Produkten erwartet die Besucher des "Kids & Kunst Markt" am Sonntag, den 20. Oktober, im Sportheim des VfL Egenburg: Von Kinderkleidung, Accessoires, Schmuck und Keramik bis hin zu schönen Dekoartikeln haben die regionalen Aussteller eine eindrucksvolle Bandbreite an Waren vorbereitet, die in liebevoller Kleinarbeit entstanden sind. Der Markt hat bei freiem Eintritt von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Für die Unterhaltung der Kinder wird gesorgt. Parallel dazu lädt der Schützenverein Die Wildmooser in Egenburg ab 11 Uhr zum Tag der Offenen Tür ins Sportheim ein. Besucher können sich dabei rund um den Schießsport informieren.