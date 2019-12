Die allseits bekannten "Wellküren" treten am Samstag, 18. Januar 2020, um 20 Uhr in der Sportgaststätte Vierkirchen auf. Das bayerische Trio mit den Well-Schwestern Burgi, Bärbi und Moni macht seit vielen Jahren mit Volksmusik und Kabarett die deutschen Kleinkunstbühnen unsicher. Bis 2005 gehörte den Wellküren auch Vroni Well an. Veranstalter ist die Vereinigung für Kultur und Brauchtum. Karten gibt es für 20 Euro. Sie sind erhältlich bei der Bäckerei Wörmann und der Sportgaststätte Vierkirchen.