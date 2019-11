Mit LED-Lampen lässt sich viel Strom sparen, das weiß jeder. Der Sportverein ASV Dachau will deshalb die Beleuchtung in der Mehrzweckhalle umrüsten, zumal aktuell für derartige Investitionen hohen Zuschüsse von insgesamt bis zu 50 Prozent von Bund und Landessportverband zu erhalten sind. An dem technischen Umbau, der 58 000 Euro kosten wird, beteiligt sich auch die Stadt mit etwa 17 000 Euro. Diesen kommunalen Zuschuss, der in den städtischen Sportförderrichtlinien so vorgesehen ist, haben die Stadträte dem Verein jetzt in Aussicht gestellt. Da die Stadt auch einen Großteil der Stromkosten in der Vereinshalle trägt, profitiert sie von dem Vorhaben.

Der beauftragte Fachplaner hat eine jährliche Ersparnis bei den Stromkosten von 10 000 Euro kalkuliert. Unter stromsparender LED-Beleuchtung soll künftig auch in der gemeinsam von ASV und Tennisclub Dachau betriebenen Tennishalle der Ball übers Netz fliegen. Allerdings müssen die Vereine die Investition von 55 000 Euro ohne städtischen Zuschuss stemmen. Denn eine Unterstützung von Tennishallen, das erklärte Sportreferent Günter Dietz (CSU) im Hauptausschuss, entspräche nicht den Sportförderrichtlinien. Aber, so Christa Keimerl (SPD), "durch die Stromeinsparung amortisiert sich die Investition rasch."