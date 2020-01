Einen neuen Morgenkurs startet der ASV Dachau im Januar in seinem Fitness- und Gesundheitssportbereich: Bodyart. Dabei handelt es sich um ein ganzheitliches Körpertraining, das auf den fünf Elementen der Chinesischen Medizin basiert. Bodyart trainiert den Menschen als Einheit von Körper, Geist und Seele. Durch die Übungen werden Kraft, Flexibilität und Balance miteinander verbunden. Stabilität, Koordination, Wohlbefinden, Verbesserung der Körperhaltung, Vorbeugung und Entgegenwirkung von Rückenschmerzen sowie Stressabbau können die positiven Effekte des einzigartigen Trainings sein. Der Kurs für Frühaufsteher findet mit Trainerin Jana Rozarova immer freitags von 8 bis 9 Uhr im ASV Gymnastikraum statt. Am Freitag, 17. Januar, wird hierfür eine kostenfreie Schnupperstunde angeboten.

Des Weiteren gibt es einen Einsteigerkurs Yogilates für Anfänger neu im Sportverein am Stadtwald. Trainerin Conny Greiner betreut diese Stunde immer montags von 16.55 bis 17.55 Uhr im ASV Gymnastikraum, auch hier ist am Montag, 13. Januar kostenloses schnuppern möglich. In diesem Angebot werden Elemente aus Yoga und Pilates kombiniert. Yoga verbindet Körper, Geist und Seele. Pilates sorgt für eine gute Körperhaltung, Entspannungsformen bringen Ruhe für den Alltag. Für beide Gruppen (auch für die Schnuppertermine) kann man sich ab sofort telefonisch unter 08131 / 56 81 0 oder per E-Mail unter info@asv-dachau.de anmelden.