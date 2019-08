Der ASV Dachau bietet nach den Sommerferien wieder einen Yogakurs an. Dieser startet am Donnerstag, 26. September, und geht über sieben darauffolgende Donnerstage. Die Teilnehmer treffen sich jeweils von 19.30 bis 21 Uhr im Pfarrheim Mitterndorf in der Heinrich-Nicolaus-Straße 5. Yogalehrerin Barbara Lange wird - neben den einzeln buchbaren Terminen ihres "Yoga am Sonntag"- Angebotes - auch diese Gruppe übernehmen. Ein kostenfreies Schnuppertraining hierfür findet am Donnerstag, 19. September, ebenfalls um 19.30 Uhr im Pfarrheim Mitterndorf statt. Interessierte müssen sich anmelden, auch für die Schnupperstunde, in der ASV Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 08131/56810 oder per Mail an info@asv-dachau.de.