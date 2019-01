16. Januar 2019, 21:46 Uhr Spitzenkandidatin zu Gast Grüne verleihen Mobilitätspreis

Die Grünen im Landkreis Dachau verbinden ihren Neujahrsempfang am Samstag, 19. Januar, mit der Verleihung des Preises für Alternative Mobilität. Als Gastrednerinnen sind Henrike Hahn, bayerische Spitzenkandidatin der Grünen für das Europaparlament und Bundestagsabgeordnete Beate Walter-Rosenheimer eingeladen. Es wird noch einmal Rückblick auf 2018 gehalten, sowie ein Ausblick auf das Jahr 2019 mit den Themen Europawahl, Volksbegehren Artenvielfalt und Kommunalwahl. Die Musikgruppe Rapian spielt irischen Folk. Beginn im Zieglerbräu in der Dachauer Altstadt ist um 18 Uhr. Gegen 20.45 Uhr wird der Preis für Alternative Mobilität an das Energieforum Petershausen für sein Konzept eines kostenfreien Lastenfahrrads vergeben. Der Neujahrsempfang des Grünen Kreisverbandes steht interessierten Bürgern offen.