Der Dachauer Zen-Lehrer Christian Hackbarth-Johnson will beim fünften Spiritualitätsdialog darüber ins Gespräch kommen, wie Meditation Menschen in Krisen helfen kann.

Interview von Jessica Schober, Dachau

Der Theologe und Religionswissenschaftler Christian Hackbarth-Johnson ist Mediations- und Yogalehrer, er ist in der spirituellen Erwachsenenbildung tätig und lebt seit 25 Jahren in Dachau. Der interreligiöse Austausch liegt ihm besonders am Herzen: Zu den Veranstaltungen des von ihm gegründeten Vereins "Spiritualität im Dialog" lädt er Menschen aller Glaubensrichtungen ein. Am Donnerstag, 2. März, veranstaltet er den fünften Dachauer Spiritualitätsdialog ab 18.30 Uhr in der Kulturschranne. Bei dem Podiumsgespräch geht es um die Frage: "Was trägt uns durch Krisen?"