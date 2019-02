14. Februar 2019, 22:18 Uhr Spielzeug und Kleidung Kinderkleidermarkt im Pfarrzentrum

Der Elternbeirat des Kinderhauses Sankt Paul in Erdweg veranstaltet einen Kinderkleider- und Spielzeugmarkt im Pfarrzentrum. Verkäufer werden am Samstag, 2. März, von 12 Uhr an eingelassen. Der Markt selbst beginnt um 13 Uhr und dauert bis 15 Uhr. Die Tische kosten zwischen 5,50 bis 7,50 Euro. Traditionsgemäß werden Kaffee und Kuchen - auch zum Mitnehmen - angeboten. Der Erlös kommt dem Kinderhaus zugute. Wie der Elternbeirat mitteilt, können Tischreservierungen für Verkäufer von sofort an unter der Telefonnummer 0151/21 59 35 79 vorgenommen werden.