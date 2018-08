17. August 2018, 21:54 Uhr Spielzeit 2017/2018 16 000 Besucher im Hoftheater

Die kleine Bühne legt eine eindrucksvolle Saison-Bilanz vor

Mit der Sonntagsvorstellung der Komödie "Ein Florentinerhut" ist der vierte "Musikalische Theatersommer" des Hoftheaters Bergkirchen zu Ende gegangen. Mehr als 2500 Zuschauer sahen in 17 Vorstellungen die turbulente Geschichte um das gute Stück aus Italien, das einem gefräßigen Pferd zum Opfer fällt mit der Musik von Jacques Offenbach. Damit endet auch die Spielzeit 2017/2018 des Hoftheaters. In dieser gab es neun Premieren, sieben Wiederaufnahmen, sieben Lesungen und drei Jazz-Abende. Das waren insgesamt 149 Vorstellungen mit 10 028 Zuschauern. Zusammen mit den Vorstellungen, die das Theater in den Schulen in ganz Bayern spielte, waren es sogar 190 Aufführungen und 16 275 Besucher. Das Ensemble des Hoftheaters Bergkirchen verabschiedet sich nun in die Theaterferien.

Die neue Spielzeit 2018/19 beginnt am 21. September. Auf dem Programm stehen zuerst die beliebtesten Komödien der vergangenen Saison: "Bleib doch zum Frühstück" (21. und 29. September), "Tschick" (22. September) und "Dame Kobold" (28. September), bevor am 5. Oktober die Premiere der französischen Komödie "Ein Herz aus Schokolade" den "Poetischen Herbst Dachau 2018" eröffnet.

Acht weitere Premieren stehen in der nächsten Spielzeit auf dem Programm des Hoftheaters Bergkirchen. Am 25. Oktober begeben sich Janet Bens und Herbert Müller als Claire Waldoff und Kurt Tucholsky unter dem Motto "Nach meene Beene is ja janz Berlin verrückt" auf eine musikalisch-literarische Reise in das Berlin der 1920er Jahre. Im November wird "Die Geschichte der Odyssee" von Homer in einer neuen Fassung und unter der Regie von Ansgar Wilk Premiere haben. Kurz vor Weihnachten wird es spannend mit Agatha Christies Krimi "Die Mausefalle", dem meistgespielten Theaterstück der Welt. Dieses wird über den Jahreswechsel und bis zum Fasching gespielt.

Im neuen Jahr folgen "Nathan der Weise" von Lessing, eine kleine Revue mit dem Titel "In der Milchbar ist was los", "Damensolo", ein Abend mit zwei Solostücken, gefolgt von der Komödie "Mögliche Begegnung" in der sich Bach und Händel ein Stelldichein geben und sich die beiden Genies auf unterhaltsame Weise fetzen. Für den Musikalischen Theatersommer Bergkirchen wird Hauskomponist Max I. Milian aus der frechen antiken Komödie "Lysistrate oder die Frauen an der Macht" ein Musical komponieren.

Karten und Abos können auch in den Theaterferien bestellt werden unter Telefon 08131/326 400 oder mail@hoftheater-bergkirchen.de. Das Theaterbüro ist in den Ferien an folgenden Tagen geöffnet: Dienstag, 4. September, und Donnerstag, 6. September, jeweils von 14 bis 18 Uhr. Vom 20. August bis 31. August ist das Theaterbüro geschlossen. Vom 10. September an ist wieder zu den üblichen Öffnungszeiten geöffnet.