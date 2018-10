29. Oktober 2018, 22:08 Uhr Spielautomaten aufgebrochen Dieb steigt in Dachauer Nachtlokal ein

Über ein nicht versperrtes Fenster eines Nachtlokals in der Münchner Straße ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden ein unbekannter Täter eingedrungen. Dort brach er nach Angaben der Polizei mehrere Spielautomaten und einen Zigarettenautomaten auf. Er entwendete dabei das darin befindliche Geld. Die Höhe des Sach- und Stehlschadens kann laut Polizeibericht noch nicht beziffert werden: Die Spurenaufnahme beziehungsweise Auswertung dauere noch an.