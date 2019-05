5. Mai 2019, 21:52 Uhr Spiel und Spaß Eltern entlasten

Stadt Dachau bietet zu Pfingsten Ferienbetreuung für Kinder an

Die Stadt Dachau zieht ein positives Resümee ihrer Ferienbetreuung, die sie erstmals zu Ostern angeboten hat. Kinder von sechs bis zwölf Jahren konnten sich drei Tage lang im Stadtwald mit dem Thema Natur, Umwelt und Wald beschäftigen. Spielerisch wurden ihnen bei einer Rallye die örtlichen Kräuter näher gebracht und auch gleich gezeigt, was man daraus kochen kann.

Die erfahrenen Erlebnispädagogen, die die städtische Jugendpflege als Betreuer einsetzt hatte, verbrachten bei bestem Wetter die Zeit mit den Kindern an Stadtwald und Stadtweiher. "Sie bauten zusammen ein Dreibein, um am Lagerfeuer gemeinsam zu kochen, sie spielten zusammen - und die Zeit verging wie im Flug", teilt die Stadt in einer Presseerklärung mit. Am vierten Tag der Betreuung fand noch ein Ausflug in den Tierpark Hellabrunn statt.

"Die Ferienbetreuung soll vor allem berufstätigen Eltern eine Entlastung in den Ferien bieten und die Kinderbetreuung in dieser Zeit ganztags sichern", erklärt die Stadt. Und sie bietet auch in den Pfingstferien ein Programm an. Nähere Informationen dazu sind im Internet unter www.dachau.de/bildung-soziales/integration-und-jugend-in-dachau/ferienprogramm.html zu erhalten, oder telefonisch unter 08131/751 82 bei der Stadtjugendpflege Dachau.