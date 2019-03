3. März 2019, 21:39 Uhr Spenden erbeten Jugendsinfoniker reisen nach Belgien

Das Dachauer Jugendsinfonieorchester hat einen neuen Vorstand. Violoncellist Benjamin Stibi tritt in Zukunft die Nachfolge von Veronika Kanf als erster Vorsitzender an, die nicht mehr für das Amt kandidierte. Ihm stehen die bisherigen Vorstände Mario Ederer als zweiter Vorsitzender, Anna und Georg Haas als Kassiers und Michael Burkner als Schriftführer zur Seite. So entschied die Mitgliederversammlung Ende Februar.

Eine erste Herausforderung für den Vorstand ist die Fahrt des Orchesters zum "Europäischen Musikfestival der Jugend" nach Neerpelt in Belgien. Seit mehr als drei Jahren tritt das Jugendsinfonieorchester in Stadt und Landkreis auf, bei zeitgeschichtlichen Veranstaltungen ebenso wie in Senioreneinrichtungen. Von der Konzertreise erhoffen sich die Orchestermitglieder neue musikalische Erfahrungen und interessante Kontakte. Um das benötigte Geld für das Projekt zu bekommen, organisierte Mario Ederer ein Crowdfunding-Projekt mit der Volksbank Raiffeisenbank Dachau. Das System ist einfach: jeder gespendete Beitrag wird von der VR-Bank verdoppelt. So sollen möglichst schnell die benötigten 3000 Euro zusammenkommen. Unterstützer können sich bei der Volksbank Raiffeisenbank unter https://vr-dachau.viele-schaffen-mehr.de/djso informieren. Oder sich per E-Mail an das Jugendsinfonieorchester werden: djso-info@gmx.de. Auch neue Mitspieler sind stets willkommen.