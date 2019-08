18. August 2019, 21:39 Uhr Spektakuläres Derby Fußball, Rugby und Freikarten

Kreisligist SV Günding vor spektakulärer Saisoneröffnung

Die Kreisligisten SV Günding und SV Niederroth läuten am kommenden Freitag die Fußballsaison 2019/20 im Kreis München mit einem spektakulärem Derby ein. "Inzwischen ist es schon zur Tradition geworden, dass eine Begegnung des ersten Spieltages als besonderes Event zelebriert wird um mit einem lauten Knall den Fußballsommerschlaf zu beenden", sagt Kreisvorsitzender Bernhard Slawinski. Und zum Start dieser Saison knallt es so richtig. Die ersten 1000 Zuschauer, die das Kassenhäuschen des SV Günding durchqueren, erhalten eine Freikarte der SpVgg Unterhaching für das Drittligaspiel gegen den Chemnitzer FC. Manni Schwabl, Kultpräsident und Macher der SpVgg Unterhaching, zeigt sich einmal mehr als großzügiger Förderer, wenn es um die Münchner Amateurfußballvereine geht. Diese Freikartenaktion ist allerdings erst der Anfang einer intensiven Kooperation des BFV-Kreises München mit dem Drittligisten. Vor wenigen Wochen erst verkündeten Schwabl und Slawinski, dass man an gemeinsamen Konzepten arbeite, die Vereine mit aktiver Jugendarbeit fördern sollen.

Vor Anpfiff der Begegnung zwischen Günding und Niederroth um 18.15 Uhr organisiert das Team der Oktoberfest 7s noch ein knackiges Vorprogramm, das den zahlreichen Fußballfans einen Einblick in die "Welt des Rugbysports gewährt. Zusätzlich verteilt Maskottchen "Wolpi" in der Halbzeitpause Rugby-Bälle an die Fußballfans. Rugby ist ein Sport, der nicht nur für Athletik und Kraft steht, sondern bei dem auch Werte wie Fairness, Teamwork und Disziplin immer im Fokus stehen.

Heiko Krüger, Gündings Vorsitzender, zeigt sich von dieser Möglichkeit begeistert: "Es ist wichtig für uns alle, dass wir lernen, über den Tellerrand hinauszusehen. Ich freue mich unglaublich, dass die Macher eines so wichtigen Sport-Events den SV Günding besuchen." Am 21. und 22. September heißt es dann im Münchner Olympiastadion: "Oktoberfest 7s - Das Rugby-Turnier der Weltelite". Nach der hoch gelobten Erstauflage 2017 kehren die besten 7er-Rugby-Nationalmannschaften der Welt in das historische Münchner Olympiastadion zurück. Ihren ersten Auftritt überhaupt in Deutschland haben dabei die All Blacks, das berühmte Nationalteam aus Neuseeland. Das internationale Publikum wird sicher wieder eine fantastische Stimmung unter dem Zeltdach verbreiten - und die Fußballzuschauer in Günding haben am 23. August die Möglichkeit, bei einem Gewinnspiel Freikarten für dieses Großevent zu ergattern.

Das Gündinger Organisationsteam hat für diese Veranstaltung reichlich Essen und Trinken vorbereitet. Diese Saisoneröffnung bedeutet auch gleichzeitig den Abschluss vieler Veranstaltungen zum 50-jährigen Bestehen des SV Günding. Unmittelbar nach Abpfiff der Begegnung findet im Bierzelt am Sportheim eine Pressekonferenz mit den Trainern der beiden Mannschaften und den zu erwartenden prominenten Gästen statt. Organisiert vom Gündinger Burschenverein wird dann noch auf die neue Saison mit Musik, Grillfleisch und dem ein oder anderen kühlen Getränk angestoßen.