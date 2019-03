29. März 2019, 21:56 Uhr SPD-Veranstaltung in Weichs Nachwuchspolitiker spricht über Europa

Die SPD-Ortsvereine Weichs und Petershausen veranstalten am Dienstag, 2. April, um 19.30 Uhr im Sport- und Bürgerhaus Weichs einen offenen Diskussionsabend zum Thema Europa. Der SPD-Nachwuchspolitiker Korbinian Rüger, 27, aus Planegg wird das Impulsreferat halten. "Er ist ein begeisterter Europäer, er kennt aufgrund seines Politik-Studiums in Oxford auch die britische Situation, so dass wir einen hochinteressanten Abend erwarten dürfen", schreiben die Sozialdemokraten in einer Pressemitteilung. "Was fehlt noch in Europa? Was ist von Macrons Plänen zu halten? Wo stehen die SPD und ihre politischen Freunde im Europaparlament? Was tut Not, um die Rechts- radikalen und Europafeinde abzuwehren ?" - all diese Fragen sollen an diesem Abend diskutiert werden.