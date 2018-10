5. Oktober 2018, 22:17 Uhr SPD-Diskussionsrunde Gespräch über den Verkehr

Der Nahverkehr in Röhrmoos und im Landkreis Dachau ist das Thema einer Gesprächsrunde mit dem SPD-Landtagsabgeordneten Martin Güll am Donnerstag, 11. Oktober, ab 19 Uhr im Landgasthof Brummer in Großinzemoos. Mit den Bürgern sollen Lösungsansätze diskutiert und politische Forderungen aufgestellt werden. Jonas Götz, der Nahverkehrsexperte der Jusos, hält zusätzlich ein Impulsreferat.