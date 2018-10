23. Oktober 2018, 22:04 Uhr SPD-Antrag Bürgerpark für Karlsfeld

SPD-Fraktion stellt Antrag auf "urbane Parkanlage"

Im Zug der Entwicklung des Ludl-Grundstücks an der Münchner Straße macht sich die Karlsfelder für einen Bürgerpark in der Gemeinde stark, der einerseits naturnah ist, aber auch für Kulturveranstaltungen genutzt werden kann. In einem Antrag fordert sie die Schaffung einer entsprechenden urbanen Parkanlage im Grünzug zwischen Bayernwerkstraße, Allacher Straße und Eichinger Weiher. Die Parkanlage sollte nach Vorstellung der SPD zeitgleich mit der Entwicklung des Ludl-Areals entstehen. Die SPD-Fraktion hat Bürgermeister Stefan Kolbe (CSU) gebeten, den Antrag in öffentlicher Sitzung zu behandeln. Zugleich hat sie beantragt, die entsprechenden Mittel für Planungskosten schon einmal in den Haushalt 2019 einzustellen.

Die Fraktion hat sich bereits einige Gedanken darüber gemacht, welche Punkt bei der Planung sollen besonders berücksichtigt werden sollten. Laut Antrag sollen die Planer darstellen, in welchen Schritten beziehungsweise Abschnitten die Parkanlage Zug um Zug realisiert werden kann, damit jedes Jahr entsprechende Mittel im Haushalt der Gemeinde eingeplant werden können. Die SPD denkt offenbar auch an eine finanzielle Beteiligung des Münchner Flughafens, der vor allem bei Schönwetterlagen oft über Karlsfeld angeflogen wird. In dem Antrag heißt es wörtlich: "Mit dem Ergebnis soll die Verwaltung Gespräche mit der Flughafen München GmbH führen, um festzustellen, in wie weit ein Engagement für ein solches Projekt in unserer von erheblichem Fluglärm geplagten Gemeinde möglich ist."

Auch über Fragen der Gestaltung finden sich in dem Papier bereits einige konkrete Forderungen. So sollen "auch naturbelassene Flächen eingeplant werden und am westlichen und nordwestlichen Ende sollte der Park naturnah beendet werden." Ausdrücklich soll auch der Bund Naturschutz soll in die Planungen mit einbezogen werden. Des weiteren sollten "möglichst viele heimische große Laubbäume mit einer Endhöhe von 30 bis 40 Metern gepflanzt werden. Außerdem wünscht sich die SPD-Fraktion für den Park eine Freilichtbühne. Die könnte man beispielsweise für Konzerte und Theateraufführungen nutzen.