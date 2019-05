6. Mai 2019, 21:57 Uhr Spaß und Abenteuer Anmelden zum Pfingstferienprogramm

Das Ferienprogramm der Gemeinde Schwabhausen in den Osterferien war ein voller Erfolg. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, war das Programm fast vollständig ausgebucht, es wurde sogar noch ein Zusatztermin in der Kletterhalle organisiert. Auf dem Programm stand unter anderem ein Besuch des Equilalandes, eines Pferde-Erlebnis-Park in München, ein Kochkurs bei der Nudelmanufaktur Pastareich, Töpferkurse und eine Geisterführung auf Burg Trausnitz. Die Anmeldefrist für die Veranstaltungen in den Pfingstferien läuft schon. Interessierte können sich online auf www.schwabhausen.entalo.de für die Veranstaltungen anmelden.