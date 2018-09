17. September 2018, 22:08 Uhr Sparkasse lädt ein Wettbewerb der Schützen

74 Vereine aus dem Landkreis treten gegeneinander an

Startschuss für den diesjährigen Wettbewerb um die Sparkassenschützenscheibe: Heuer nehmen 74 Vereine mit rund 2000 Schützen aus dem Landkreis an dem Wettkampf teil, der seit 42 Jahren ausgetragen wird. Die Sparkasse stellt für die neun Vorrundensieger den Vereinen jeweils einen Gutschein für Schützenbedarf zur Verfügung.

Mehr als 100 Schützen verfolgten die Auslosung der Gruppen im Saal der Sparkasse Dachau. Es wurden neun Gruppen mit jeweils acht beziehungsweise neun Vereinen ausgelost. Die neun Gruppensieger sowie der ringbeste Zweite treffen im Finale aufeinander. Dieses ist auf zwei Termine und Orte aufgeteilt. Am Donnerstag, 18. Oktober ab 18 Uhr findet eine Finalrunde in Kleinberghofen statt und am Dienstag, 23. Oktober ab 18 Uhr eine weitere in Feldgeding. Am 8. November erfolgt dann die große Verleihung der Sparkassenschützenscheibe im Gasthof "Zur Post" in Schwabhausen. "Der Sparkassen-Wettbewerb fördert das Schützenwesen in unserer Region und findet seit Beginn ungebrochenen Zuspruch von den Schützen. Jeder Verein im Landkreis, der die Möglichkeit hat teilzunehmen, ist dabei", erklärt Susanne Allers von der Sparkasse.