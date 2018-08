5. August 2018, 22:05 Uhr Spannend Pokalderby zwischen ASV und Pipinsried

Der Toto-Pokal macht's möglich: In der ersten Runde dieses Wettbewerbs treffen der Fußball-Landesligist ASV Dachau und der Regionalligist FC Pipinsried aufeinander. Das Derby wird am Dienstag, 7. August, um 18.30 Uhr im Stadion am Stadtwald in Dachau angepfiffen. In der Meisterschaft hängen beide Teams den Erwartungen deutlich hinterher. Der ASV hat in seinen fünf Spielen lediglich vier Punkte geholt und dabei gerade mal ein mickriges Tor geschossen. Platz 13 ist das enttäuschende Resultat der bisherigen Bemühungen des Landesligisten. Auch der FC Pipinsried, als höchstklassiger Landkreisklub, stolperte in der Regionalliga von einer Enttäuschung in die nächste. Nach vier absolvierten Spieltagen rangiert der FCP ohne Punktgewinn auf dem vorletzten Platz des Tableaus.

Da kommt das Derby im Toto-Pokal vielleicht gerade recht, um neues Selbstvertrauen zu tanken. Der ASV hat als Außenseiter ohnehin nichts zu verlieren. Zudem hat er in den zwei Qualifikationsrunden dieses Wettbewerbs durchaus überzeugt und mit dem TSV Dachau 1865 und dem FC Ismaning zwei Bayernligisten aus dem Rennen geworfen. Pipinsried war als Regionalligist für die erste Runde an diesem Dienstag gesetzt.