26. Juli 2019, 22:23 Uhr Sozialpolitik Gemeinden für Obdachlose zuständig

Kreistag lehnt eine zentrale Fachstelle ab. Die Bürgermeister sind im Notfall gefragt

Der Landkreis richtet keine Fachstelle ein, die verhindern soll, dass Bürger obdachlos werden. Der Kreistag lehnte mit großer Mehrheit einen Antrag der Grünen ab, eine entsprechende Stelle in der Landkreisverwaltung zu schaffen. "Dafür sind eindeutig die Gemeinden zuständig", sagte Landrat Stefan Löwl (CSU) in der Sitzung am Freitag. Einige Gemeinden sind inzwischen aktiv geworden. Sie wollen eine Beratungsstelle der Caritas finanzieren, die im Herbst in Markt Indersdorf geschaffen wird.

Die Grünen setzten sich für eine übergeordnete Stelle ein, bei der Landkreis, Gemeinden, Vermieter, Amtsgericht und Jobcenter zusammenarbeiten. "Das Thema Obdachlosigkeit braucht mehr Bedeutung", betonte Fraktionssprecherin Marese Hoffmann. Eine übergeordnete Stelle müsse die Aufgaben koordinieren. Hoffmann verwies auf den Landkreis Fürstenfeldbruck, der so eine Fachstelle geschaffen habe. Landrat Löwl betonte jedoch, dass der Landkreis für diesen Bereich nicht zuständig sei. "Der Landkreis kann keinen Wohnraum schaffen, das ist Aufgabe der Gemeinden." Diese könnten sich auch zusammenschließen.

Das haben einige Kommunen bereits getan. Markt Indersdorf, Haimhausen, Röhrmoos, Schwabhausen, Vierkirchen und Weichs wollen eine Beratungsstelle der Caritas finanzieren, die im Maria-Gschwendtner-Haus in Markt Indersdorf eröffnet wird. Die Stelle kostet 67 000 Euro pro Jahr. "Wir sehen hier einen dringenden Handlungsbedarf", sagte Haimhausens Bürgermeister Peter Felbermeier (CSU) in der Kreistagssitzung. Auch wenn eine Obdachlosigkeit verhindert worden sei, müssten die Betroffenen weiter beraten werden. Eine zentrale Stelle in der Landkreisverwaltung sei zu weit weg, argumentierte Pfaffenhofens Bürgermeister Helmut Zech (CSU). Die Gemeinden seien viel näher am Bürger dran und könnten schneller reagieren. "Bei uns schrillen die Alarmglocken, wenn ein Bürger zahlungsunfähig ist." Im Landkreis müsse niemand unter der Brücke schlafen, so der Landrat. "Die Bürgermeister helfen in der Regel schnell und sind auch nach 17 Uhr noch erreichbar."