23. Dezember 2018, 21:52 Uhr Sonntags Führungen im Museum

Das Museum bietet an allen Sonntagen vom 30. Dezember an bis 3. Februar 2019 Führungen durch die aktuelle Hermann Stockmann-Ausstellung an. Diese beginnen jeweils um 15 Uhr. Die Kuratoren Peter Stadler und Robert Gasteiger stehen auch schon am zweiten Weihnachtsfeiertag zu Verfügung. Geschlossen ist das Museum nur an Neujahr. Ansonsten ist von Mittwoch an bis einschließlich Sonntag jeweils von 13 bis 16 Uhr beziehungsweise 17 Uhr geöffnet.