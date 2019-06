25. Juni 2019, 21:58 Uhr Sommerstammtisch Oberbayern FDP trifft sich in Petershausen

Der Sommerstammtisch der FDP Oberbayern findet am Mittwoch, 3. Juli, in der Tennishalle in Petershausen am Gewerbering 7 statt. Zu Gast ist unter anderem der Landtagsabgeordnete Albert Duin, der zwischen 2013 und 2017 FDP-Landesvorsitzender in Bayern war. "Wer Zeit, Lust und Interesse hat, ob Parteimitglied oder nicht, ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen", teilen die Liberalen mit. Interessierte können auch Jürgen Junghans, den FDP-Bürgermeisterkandidaten für Petershausen bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr, näher kennenlernen und mit ihm über Fragen der Ortspolitik in der Gemeinde Petershausen diskutieren. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.