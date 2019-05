9. Mai 2019, 22:11 Uhr Sommeröffnungszeiten Tourist-Info hat auch sonntags geöffnet

In der Tourist-Information der Stadt Dachau gelten nun die Sommeröffnungszeiten. Die Mitarbeiterinnen stehen den Bürgern und Gästen der Stadt Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung. Von Juli bis einschließlich September ist das Büro in der Konrad-Adenauer-Straße in der Altstadt auch am Sonntag von 9 bis 13 Uhr besetzt. Neben umfassenden Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Gastronomie und Übernachtung, Rad- und Wandertouren sowie der Vermittlung von Gäste-Führungen in Dachau, sind in der Tourist-Information Postkarten und kleine Souvenirs erhältlich. Zusätzlich ist das Büro auch München Ticket Vorverkaufsstelle. Ob es am Dachauer Bahnhof in der Sommerzeit wieder eine Tourist-Info gibt, ist noch nicht klar.