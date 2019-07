1. Juli 2019, 21:41 Uhr Sommerfest Löwen zum Anfassen

Der TSV 1860 München kommt für ein Freundschaftsspiel nach Dachau und lockt viele Fans zum Sommerfest

Von Anna-Elisa Jakob, Dachau

Schon die Kennzeichen der rund um das Fußballgelände des TSV Dachau 1865 parkenden Autos zeigen an, dass zu diesem Sommerfest der Fußballabteilung am Samstagnachmittag Gäste aus ganz Deutschland angereist sind. Grund für diesen Ansturm ist, dass der Verein einen Gegner mit einer großen Fangemeinde für ein Freundschaftsspiel gewinnen konnte: Um 16 Uhr spielen die Dachauer Herren gegen die Profis des TSV München 1860.

"Ich glaube nicht zu übertreiben, wenn ich sage, dass der Landkreis Dachau eine Hochburg der Löwenfans ist", begrüßt der Vorsitzende des TSV Dachau, Wolfgang Moll, stolz die rund 1500 Besucher, die sich um das Spielfeld reihen. Die meisten drängen sich auf der Schattenseite der Tribüne zusammen, einige Fans strotzen aber auch der prallen Sonne auf der gegenüberliegenden Seite, indem sie Hüte oder Trikots über dem Kopf ziehen, vor ihnen die Banner der jeweiligen Fanclubs.

Auf dem Platz sind die Profis aus München (weiß-blaue Trikots) den Amateuren aus Dachau überlegen. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Die weiteste Anreise hat übrigens eine Fangemeinschaft aus dem Münsterland in Nordrhein-Westfalen. Am stärksten vertreten ist der Fanclub aus Vierkirchen-Pasenbach. Vierzig Mitglieder feuern ihre Löwen am Spielfeldrand an - und erhalten als Preis dafür eine persönliche Brauereiführung. Bei vielen Fans aus der Region schlagen an diesem Tag wohl zwei Fußballherzen in der Brust - die Münchner Drittligisten gehen allerdings mit einem 5:1-Erfolg als klarer Sieger vom Platz.

Aufgrund der hohen Hitze, beraumt das Schiedsrichtergespann mehrere Trinkpausen für die Spieler an. (Foto: Niels P. Jørgensen)

Wenngleich vor allem das Spiel am Nachmittag als Publikumsmagnet für Alt und Jung dient, wartet die Fußballabteilung des TSV Dachau zusätzlich mit einem vielfältigen Rahmenprogramm auf, das bereits mittags die ersten Gäste anlockt. Auf der ehemaligen Tennisplatzanlage des Vereins ist ab 12 Uhr ein Kinderlandparcours aufgebaut, anschließend gibt es eine Autogrammstunde und einen Loswettbewerb, der den Elfmeterkönig des Tages kürt. Hierfür legt Landrat Stefan Löwl später in der Halbzeitpause den Ball für die ausgelosten Schützen bereit, diese können ein Trikot der Münchner Löwen sowie eine Jahreskarte des TSV Dachau gewinnen.

Trotz des 5:1-Erfolgs für den TSV 1860 München finden die lokalen Dachauer Fans gefallen an der Partie. (Foto: Niels P. Jørgensen)

So wird der Nachmittag zu einem Fest für alle Generationen von Fußballfreunden. "Danke an den TSV, dass er diesen Tag zu einer schönen Familienfeier gemacht hat", lobt Oberbürgermeister Florian Hartmann. Während die Jüngsten am frühen Nachmittag selbst ihre sportlichen Leistungen unter Beweis stellen können, versammeln sich später die meisten gebannt neben dem Spielfeldrand, nutzen die aufgrund der Hitze mehrmals angesetzten Trinkpausen der Spieler, um hinter den Toren der Großen selbst den Ball vor den Augen der vollen Tribüne hin und her zu kicken. Nach der Partie sind es vor allem die jüngsten Fans, die auf die Spieler beider Mannschaften zulaufen, begeistert ihre Vorbilder abklatschen und sich ein Selfie mit den Fußballern sichern - manch einer ergattert sogar Torwarthandschuhe.

Auch die Dachauer Nachwuchskicker verfolgen die Begegnung gebannt. (Foto: Niels P. Jørgensen)

All das umweht ein konstanter Geruch von Pommes und Bratwurst, den man von der Ausgabe am Eingang des Geländes bis über die Tribüne und an das andere Ende des Spielfeldes vernimmt. Um die Versorgung der Gäste kümmert sich die Vereinsgaststätte des TSV 1865 und stellt hierzu ausreichend gekühlte Getränke zur Verfügung. Ein weißer Pavillon auf der Tartanbahn rund um das Spielfeld bietet den Sonnenschutz für den in Tracht gekleideten Moderator, daneben ein Ventilator, ein Klappstuhl, das Mixpult für die Musik, die das gesamte Gelände beschallt.

Der Vereinsvorsitzende Wolfgang Moll zeigt sich sehr zufrieden mit dem diesjährigen Sommerfest, freut sich sowohl über die zahlreichen Besucher als auch den gelungenen Ablauf und das friedliche Miteinander der Beteiligten. Für einen so heißen Sommertag hätten wirklich viele Besucher ihren Weg auf den Fußballplatz gefunden, meint Moll. Der Nachwuchs der Fußballabteilung nutzt nach dem Spiel die Rasenfläche zur Abkühlung: Sie schütten Wasser aus großen Kübeln über sich - die alkoholfreie Variante feiernder Fußballsieger und gleichzeitig der Abschluss eines familiären Fußballfestes.