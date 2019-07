23. Juli 2019, 22:05 Uhr Sommerfest in Dachau Russischer Verein feiert einjähriges Bestehen

Mit einem Sommerfest begeht der Verein "Rubiki - Russischer Verein für Bildung, Kultur und Integration" sein einjähriges Jubiläum in Dachau. Auf dem Programm stehen die Eröffnungsrede der Vereinsvorsitzenden Sofia Molleker. Es folgen ein Jahresrückblick, Musik-, Gesangs-, Theater- und Tanzvorführungen von allen Kindern, die die Kurse des Vereins besuchen, eine Bilderausstellung des Malkurses sowie ein Kindermitmachprogramm mit unterschiedlichen Aktivitäten an Stationen im Garten der Gnadenkirche, eine Tombola und die Workshops "Kinderkochschule" und "Malschule". Im Foyer der Gnadenkirche steht ein großes Büffet mit verschiedenen russischen Spezialitäten, die von den teilnehmenden Familien gekocht wurden, bereit. Die Feier klingt mit Musik und Tanz im Garten der Gnadenkirche aus. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, 24. Juli, von 16 bis 19 Uhr in dem schönen Garten der Gnadenkirche in der Anton-Günther-Straße 1 in Dachau statt. Die Arbeiterwohlfahrt hat die Gründung des Vereins für russischsprachige Migranten, die teilweise schon viele Jahre in Dachau leben, unterstützt.