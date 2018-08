22. August 2018, 22:04 Uhr Sommerferien Noch freie Plätze für das Ferienprogramm

Wie schon in den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Schwabhausen für die Sommerferien ein vielseitiges Ferienprogramm auf die Beine gestellt. Viele Veranstaltungen sind ausgebucht, bei ein paar Aktionen gibt es noch freie Plätze. Da die Fahrt zum Freizeitpark Rust sehr beliebt ist und schon 79 Anmeldungen vorliegen, haben die Organisatoren einen zweiten Reisebus reserviert. So besteht noch die Möglichkeit die letzten Plätze für den Ausflug am Mittwoch, 5. September, zu buchen. Freie Plätze gibt es außerdem noch für einen ganztägigen Ausflug zum Wildpark Poing am Dienstag, 28. August, einen Motorsegelfliegekurs mit dem Aero-Club Dachau am Mittwoch, 29. August, einen 3D-Drucker Workshop beim FabLab in München am Dienstag, 4. September, einen Besuch der Dachauer Bäckerei Gürtner oder einer Computerspielparty bis Mitternacht am Freitag, 7. September. Eine Anmeldung ist in allen Fällen über die Homepage www.schwabhausen.entalo.de möglich.