Politiker unterschiedlicher Parteien und Künstler beschäftigt beim Sommerempfang des Landkreises der immer lauter werdende Rechtsextremismus. Der Landrat mahnt, eine menschliche Debattenkultur zu bewahren

Von Helmut Zeller, Dachau

Am Tag darauf postet die Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) auf Facebook: "Beim Sommerempfang des Landkreises Dachau habe ich deutlich gemacht, dass Beschimpfungen und Attacken auf Kommunalpolitiker Angriffe auf uns alle und die Demokratie sind!" Am Mittwochabend hatte Ilse Aigner vor ungefähr zweihundert Gästen im Wittelsbacher Schloss über das veränderte Klima in der Politik, auch in der Kommunalpolitik gesprochen - der Schule der Demokratie. Bedrohungen und Beleidigungen erfahren auch Dachauer Lokalpolitiker. Der Gastgeber, Landrat Stefan Löwl (CSU), wurde schon mal als "Volksverräter" verunglimpft und der "Beihilfe zur Ausbeutung des deutschen Volkes" bezichtigt. Der Name von Dachaus Oberbürgermeister Florian Hartmann (SPD) steht auf einer "schwarzen Liste" des rechten Netzwerks "Nürnberg 2.0".

200 Gäste versammeln sich zum Sommerempfang des Landkreises im Dachauer Schloss. (Foto: Toni Heigl)

Da gibt die Ausstellung "Am falschen Ort II" - nach der Baselitz-Ausstellung vor drei Jahren das zweite künstlerische Großereignis unter der Regie der Volksbank Raiffeisenbank Dachau - die richtige Kulisse ab. Die Werke der Fotokünstlerin Katharina Sieverding spüren den gesellschaftlichen Veränderungen nach - mit denen auch Orte ihr Gesicht ändern. Dachau etwa: Vor allem im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts drängten viele Künstler nach Dachau. Die Stadt entwickelte sich neben Worpswede zur bedeutendsten Künstlerkolonie Deutschlands. Von 1933 an steht der Name Dachau für das Zentrum des KZ-Terrors der Nationalsozialisten auf dem damaligen deutschen Reichsgebiet. Das Konzentrationslager diente als Modell für alle späteren Lager und als "Schule der Gewalt" für die SS. In den zwölf Jahren seines Bestehens waren im Stamm- und in den Außenlagern mehr als 200 000 Menschen aus ganz Europa inhaftiert. 41 500 wurden ermordet. Am 29. April 1945 befreiten amerikanische Truppen die Überlebenden.

Bezirkstagspräsident Josef Mederer, Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, und Landrat Stefan Löwl sind gekommen. (Foto: Toni Heigl)

Landrat Löwl denkt die Geschichte mit, und deshalb freut er sich besonders darüber, dass Charlotte Knobloch, Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, und die israelische Generalkonsulin für Süddeutschland, Sandra Simovich, seiner Einladung gefolgt sind. Er versteht das, wie er sagt, als persönliche Wertschätzung und Anerkennung der Erinnerungsarbeit in Dachau. Im April dieses Jahres hat "Rias Bayern", die Meldestelle für antisemitische Vorfälle, die Arbeit aufgenommen. Seitdem wurden bereits mehr als 50 Fälle von Antisemitismus registriert - die tatsächliche Zahl liegt, da sind sich Experten einig, um ein Vielfaches höher.

"Hinschauen vor Ort!" Das hat Bayerns Sozialstaatssekretärin Carolina Trautner auf einer Konferenz am Mittwoch erklärt. Die Tagung im Sozialministerium befasste sich mit der Frage, was Kommunen gegen Judenhass tun können. Zunächst müsse der Antisemitismus im Alltag sichtbar gemacht, das Bewusstsein für judenfeindliche Stereotypen geschärft werden. "Die Aufklärungs- und Sensibilisierungsarbeit in den Kommunen leistet hierfür einen wesentlichen Beitrag."

Nicht nur Beschimpfungen von und Attacken auf Kommunalpolitiker sind Angriffe auf die Demokratie, wie Ilse Aigner sagte. Die erneute antisemitische Welle im Land geht mit der Demontage demokratischer, liberaler Prinzipien Hand in Hand. Doch gibt es "definitiv kein Problembewusstsein zum Antisemitismus" in der deutschen Gesellschaft, wie Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, am Abend zuvor bei einem Podiumsgespräch in der Uni Würzburg feststellte. Ilse Aigner zufolge gilt auf allen politischen Ebenen: "Demokratie ist nie nur Gabe, sondern Aufgabe." Dabei geht es Landrat Löwl auch um die Bewahrung der Debattenkultur: Auf Kreisebene, sagt er, werde zwar politisch in der Sache zuweilen hart gerungen, aber es komme doch nicht zu einem menschlichen Streit, in dem das Gegenüber verächtlich gemacht oder respektlos behandelt werde. An diesem Abend ohnehin nicht. Heute ist man am richtigen Ort. Zum Sommerempfang des Landkreises sind viele Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sozialverbänden, Bildungseinrichtungen und Ehrenamt gekommen. Vertreter von Polizei, vom THW Dachau, dem Kreisverband des Bayerischen Roten Kreuzes, der Feuerwehr und anderer Organisationen genießen den herrlichen Sommerabend auf dem Schloss.

Landtagspräsidentin Ilse Aigner hielt eine Rede über das veränderte Klima in der Politik. (Foto: Toni Heigl)

20 Dachauer Künstler, darunter Florian Marschall und Heinz Eder, der Landtagsabgeordnete Bernhard Seidenath, Bezirkstagspräsident Josef Mederer, der oberbayerische Bauernverbandsvorsitzende Anton Kreitmair (alle CSU), der stellvertretende Landrat und Stadtrat Edgar Forster (Freie Wähler Dachau) und viele weitere Vertreter anderer Parteien, Stadt- und Kreisräte sowie Bürgermeister und Landräte anderer Landkreise sind an diesem Abend gekommen. Oberbürgermeister Hartmann musste absagen. Viele Gäste nehmen an den Führungen der Kuratorin und Kunsthistorikerin Bärbel Schäfer durch die Ausstellung teil, bevor sie sich wieder in Gespräche auf der Terrasse und an den Stehtischen vertiefen.

Löwl begrüßt mit einem breiten Lächeln Sandra Krump, Leiterin des Ressorts Bildung beim Erzbischöflichen Ordinariat in München. In Zusammenarbeit mit ihr hat der Landrat einen kommunalpolitischen Erfolg erzielt: Zu Beginn des Schuljahrs 2016/17 hat eine neue Fachoberschule (FOS) in den Räumen der Realschule Vinzenz von Paul in Markt Indersdorf ihren Betrieb aufgenommen. Der Landkreis Dachau und die Erzdiözese München und Freising betreiben die Einrichtung gemeinsam.

Auch für musikalische Begleitung war gesorgt. (Foto: Toni Heigl)

Der Sommerempfang des Landkreises, das ist nicht nur ein gesellschaftliches Ereignis. Er ist ein Ort, um die kommunale Identität zu pflegen. Und sie ist ein entscheidender Faktor für politische Stabilität. Der Verlust kommunaler Identität bietet den Nährboden für den Aufstieg populistischer Parteien. Das ergab eine aktuelle Studie des ifo-Dresden. Bürger, die ihrem Wohnort verbunden sind, gehen demnach häufiger zur Kommunalwahl, interessieren sich mehr für Politik, sind stärkere Befürworter der Demokratie, wählen seltener populistische Parteien und engagieren sich stärker im Ehrenamt - und sind aufgeschlossen. Die Ehrenamtlichen des THW zum Beispiel. Bald schon kommt Generalkonsulin Sandra Simovich wieder nach Dachau, um sich über ihre Rettungsorganisation genauer zu informieren.