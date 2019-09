Man mag gar nicht mehr aufhören. Nachdem die erste Scheu überwunden ist und die Stimme schweigt, die immer so nervig flüstert, dass man das ja doch nicht kann und das alles nichts wird. Eva von Ruckteschell lacht diese hartnäckige Skepsis einfach weg, legt eine dünne Scheibe Ton auf den Tisch und drückt einem einen Schaber in die Hand "Einfach machen", sagt die muntere Keramikkünstlerin dann, die am Samstag im idyllischen Hof der Neuen Galerie die Sommerakademie der Künstlervereinigung Dachau (KVD) leitet. Also wird einfach gemacht. Und wirklich, man mag gar nicht mehr aufhören.

Detailansicht öffnen Der Ton ist ein eigenwilliger Werkstoff, der immer wieder für Überraschungen sorgt. (Foto: Toni Heigl)

Das Kopfsteinpflaster der Stadt brennt an diesem heißen Sommer-Samstag, im Hof der Galerie mit seinen schattigen Bäumen ist es herrlich kühl. Die Plätze an der Bierbank sind allesamt besetzt. Tief gebeugt sitzen fünf Frauen und ein Mann über ihren Tonscheiben, pressen, drücken, schlagen, malen und ritzen Muster und Farben in das flache, feucht-kalte Rechteck, das so herrlich nach Ton duftet. Kacheln? Eva von Ruckteschell lacht. "Nein, Postkarten", sagt sie und dreht eine fertige Tonkarte um. Tatsächlich ist hier eine Nachricht geschrieben, ein Adressat und die Briefmarke ist sogar abgestempelt. Die Freiburger Künstlerin nickt. "Kann man ganz normal verschicken", sagt sie den ungläubig Staunenden, sie hat das selbst schon oft genug gemacht hat. Und es braucht dafür so wenig. So wenig Material, und eigentlich auch so wenig Dekor. Hier ein Bruchstück eines Eisentors, dort ein alter Schlüssel, ein Blatt, eine Gabel. Komplizierte Zeichnungen werden abgepaust, aus alten Büchern, aus dem Handy oder frei Hand geritzt. Dann kommt Farbe in die Rillen, die sich von ganz allein füllen. Fertig. "Weniger ist mehr", sagt Eva von Ruckteschell und zeigt das auch in ihren Arbeiten.

Detailansicht öffnen Die Künstlerin Eva von Ruckteschell (kam zur Keramik, weil sie ein "festes Material beherrschen wollte". (Foto: Toni Heigl)

Zum Material Ton kam sie, weil sie ein "festes Material beherrschen wollte". Sie schüttelt lachend den Kopf: "Ich musste allerdings feststellen, dass das mit Keramik gar nicht möglich ist. Man kann sich ihm höchstens annähern", sagt sie und blieb dennoch dabei. Die wunderhübschen Fliesen und Ethanolsäulen sowie Gefäße der Freiburgerin waren auch Teil der Ausstellung in der Neuen Galerie, die am Sonntag zu Ende gegangen ist. Dort hatten ihre Werke viele Bewunderer.

Von Freiburg nach Dachau: Diesen Weg und den Weg zu einem ihr lange unbekannten künstlerischen Vorfahren verdankt Eva von Ruckteschell einer Reihe von Zufällen: Vor acht Jahren, als sie auf dem Töpfermarkt in Diessen ausstellte, wurde sie vom Veranstalter angesprochen. Ob sie zufällig mit Walter von Ruckteschell, dem Bildhauer, Illustrator und Autor verwandt sei, der vor rund 100 Jahren in Dachau mit seiner Frau Clara Trueb, Keramikerin, wohnte. Eva von Ruckteschell wusste davon nichts, begab sich aber auf Spurensuche. Tatsächlich stellte sich heraus, dass der Dachauer Künstler ein Großonkel war. Über Claudia Flach von der Künstlervereinigung Dachau kam jetzt die Einladung, sich an der Jubiläumsausstellung "Raus" der KVD zu beteiligen. Dabei kam die Künstlerin auch zum ersten Mal nach Dachau, wo sie sogar im Haus des berühmten Großonkels wohnen darf. Sie strahlt. "Das ist wirklich etwas ganz Besonderes."

Detailansicht öffnen Um ein ansprechendes kleines Keramikkunstwerk zu gestalten, genügen schon einige simple Kniffe, man muss sich nur trauen. Das stellen auch die begeisterten Teilnehmer fest.. (Foto: Toni Heigl)

Und weil sie auch in ihrer Heimat Kurse gibt, war es für Eva von Ruckteschell keine Frage, auch hier die Sommerakademie anzubieten. Zwar hatte sie mit mehr Publikum gerechnet und 60 "Postkarten" vorbereitet, doch diejenigen, die da waren, wollten gar nicht mehr gehen und fertigten dafür weit mehr Exemplare an als geplant.

Die gestalteten Postkarten nahm die Künstlerin nach Freiburg mit. Dort werden sie glasiert, gebrannt und dann an ihre Erschaffer zurückgeschickt: eine normal per Post in den Briefkasten, die anderen im Päckchen. Denn letztendlich lassen sie sich ja auch anders vielseitig einsetzen: Als Topfuntersetzer zum Beispiel, als Briefbeschwerer oder Wandbehang. "Kunst sollte meiner Meinung nach auch immer noch benutzbar bleiben."

Am kommenden Wochenende gibt es noch eine Veranstaltung der Sommerakademie. "Das Spiel mit Licht und Schatten" ist Thema des Seminars von Claudia Flach am 7. und 8. September, von 11 bis 18 Uhr. Anmeldung im Atelier Flach, telefonisch unter 08131 / 66 55 66 oder oder per E-Mail unter info@keramik-claudiaflach.de.