14. November 2018, 21:29 Uhr Solidarität mit Menschen in Not Kerzenmeer am Max-Mannheimer-Platz

Hunderte Kerzen erleuchten am Samstag, 17. November, zwischen 16.30 und 17.30 Uhr auf dem Max-Mannheimer-Platz vor der Stadtbücherei. Die Veranstaltung mit dem Titel "Eine Million Sterne" ist Teil einer bundesweiten Aktion von Caritas International und soll ein Zeichen der Solidarität mit Menschen in Not setzen. Die Aktion steht heuer unter dem Motto "Jeder Mensch braucht ein Zuhause". Spenden kommen einem Projekt von Caritas International zugute und tragen dazu bei, dass unter prekären Wohnbedingungen lebende Kinder und Jugendliche in der Ukraine ein stabiles soziales Umfeld finden. "Auch hier im Landkreis Dachau gibt es von Wohnungsnot betroffene Menschen", heißt es in einer Pressemitteilung. Tatkräftige Hilfe sei oft schwierig und liege außerhalb der eigenen Möglichkeiten. Und doch könne jeder in großen und kleinen Gesten dazu beitragen, dass Menschen sich wahrgenommen fühlten. Auf dem Max-Mannheimer-Platz in Dachau wollen die Veranstalter gemeinsam "ein Meer von Kerzen als leuchtendes Symbol" dafür entzünden, "dass wir von Wohnungsnot Betroffene nicht vergessen".