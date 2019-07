9. Juli 2019, 22:11 Uhr So kann es weiter gehen Furioser Auftakt

Karlsfelder Siedlerfest wartet mit einer Reihe von Höhepunkten auf

Es war ein Auftakt nach Maß: Etwa 1000 Besucher haben bereits am vergangenen Donnerstag beim Vorabend zum Karlsfelder Siedlerfest mit den "Brettl-Spitzen" gefeiert und ließen sich die erste kühle Mass schmecken und amüsierten sich über würzige Satire in der Tradition der Volkssänger. Ein volles Zelt und ausgelassene Stimmung gab es dann auch am Freitag. Festwirt Peter Brandl lud zur Bierprobe und gab die Mass Bier für 5,90 Euro aus. Für Stimmung im Zelt sorgte die "Högl Fun Band", während auf dem Festplatz an die 45 neue und bewährte Schausteller und Fahrgeschäfte ausprobiert werden konnten. Offiziell eröffnet wurde das Siedlerfest dann am Samstag mit dem traditionellen Festumzug der Karlsfelder Vereine. Bei Sonnenschein, blauem Himmel und hochsommerlichen Temperaturen säumten 2000 Zuschauer die Straßen. Flankiert von Landrat Stefan Löwl zapfte Bürgermeister Stefan Kolbe anschließend routiniert das erste Fass an. Am Sonntag standen dann der Ökumenische Gottesdienst, ein gemütlicher Frühshoppen und abends Partystimmung mit "Ois easy" auf dem Programm.

Festreferentin Christa Berger-Stögbauer von der Siedlergemeinschaft Karlsfeld Nord und Festwirt Peter Brandl zogen eine positive Bilanz nach dem Auftaktwochenende: "Wir können sehr zufrieden sein," sagte Berger-Stögbauer. "Es war ein schöner, gut besuchter und vor allem friedlicher Auftakt der Festwoche in Karlsfeld. Wir haben viele zufriedene Gesichter im Festzelt und auf dem Festplatz gesehen. Das Karlsfelder Siedlerfest beweist einmal mehr, dass es ein Volksfest für die ganze Familie ist," ergänzte Peter Brandl.

Das Karlsfelder Siedlerfest läuft noch bis einschließlich Sonntag, 14. Juli. Weitere Höhepunkte waren am Dienstag der Auftritt von Entertainer Mickie Krause, der aus Mallorca nach Karlsfeld eingeflogen war. Als Vorband spielten "Da Rocka & da Waitler". Zudem stehen die kommenden Tage noch die Wiesnbands "Cagey Strings" (Mittwoch), "Münchner Zwietracht" (Donnerstag), "089 Partyband" (Freitag), "Tetrapak" (Samstag) und "Blechblosn" (Sonntag) auf dem Programm. Am Freitag, 12. Juli, steigt dann auch das bekannte Brilliant-Feuerwerk. Das Programm mit allen Informationen gibt's unter www.siedlerfest-karlsfeld.de.