Smokey Brights sorgt für ekstatische Erlebnisse. Ob man die Band in einem Club sieht oder die neueste EP Different Windows hört: Smokey Brights sorgt schon beim zweiten Refrain dafür, dass man mittanzt, singt und sich in die Musik verliebt. Am Samstag, 9. November um 19 Uhr tritt die Band nun auch im Café Gramsci auf. Im Zentrum stehen die Frontleute Ryan Devlin (Gitarre und Gesang) und Kim West (Keyboard und Gesang), die auch miteinander verheiratet sind. Die beiden verkörpern ihre Musik, singen aus vollem Herzen und tanzen bei jedem Auftritt so wild, dass der Schweiß auf der Bühne fliegt - alles im Namen offensichtlicher und ungenierter Liebe. Ergänzt durch Drummer Nick Krivchenia und Bassist und Sänger Luke Logan, sind die gestochen scharfen Disco-Grooves und dreistimmig gesungenen Harmonien voluminös und ansteckend. In letzter Zeit haben Smokey Brights ihre perfekte Mischung aus hartem NW-Rock und funky Disco-Grooves allerorten in den USA und im Ausland präsentiert, sind im Herbst 2018 durch Großbritannien getourt, haben 2018 und 2019 auf dem offiziellen SXSW-Event gespielt. Aktuell ist die Band auf Tour durch Deutschland, Österreich und Dänemark.