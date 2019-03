1. März 2019, 22:04 Uhr Skulpturen Kunst am neuen Marktplatz

Der Indersdorfer Gemeinderat will die Anlage mit Bäumen, Sitzinseln und zwei Skulpturen verschönern

Von Robert Stocke r, Markt Indersdorf

Die Bürger bekommen allmählich ein Bild davon, wie der neue Marktplatz in Indersdorf einmal konkret aussehen wird. Die Gemeinde legt derzeit fest, wie die Planung in den Details ausgeführt wird. Der Gemeinderat hat jetzt die Gestaltung der Treppen und der Sitzinseln rund um die Bäume beschlossen. Im Gespräch ist auch Kunst am Bau: Zwei lebensgroße Figuren könnten eine Sitzinsel zieren. Darüber sollen aber die Bürger entscheiden.

Kunst für den neuen Marktplatz in Indersdorf? Zwei Skulpturen des Bildhauers Bernd W. Schmidt-Pfeil, hier "Sitzender Mann", sind als Verschönerung angedacht. (Foto: oh)

Die Aufenthaltsflächen des neuen Marktplatzes werden mit Granit gepflastert. Die Steine werden auf 750 Paletten angeliefert, deren Lagerung nicht einfach ist. Der Gemeinderat beschloss, die Lieferung des Granits gemeinsam mit der Verlegung auszuschreiben. Denn dann ist der Auftragsnehmer für die Lagerung der Granitsteine verantwortlich. Die Auftragsvergabe ist im Oktober geplant. Bei der Neugestaltung des Marktplatzes sind zwei Treppen geplant - am Rathaus und vor dem Lokal "Butchers". Die Blockstufen sollen jetzt in dunkelgrauem Granit ausgeführt werden. Die Betonstufen sind nicht so günstig wie ursprünglich angenommen. Das Granitpflaster wird in Reihen mit drei verschiedenen Formaten verlegt.

Die Skulptur "Frau im Wind". (Foto: oh)

Die ursprünglich geplanten Pflanztröge werden aus Kostengründen wieder verworfen. Als Ersatz schlägt Landschaftsarchitekt Heinz Kindhammer die Pflanzung drei weiterer Bäume vor. Zwei von den jetzt insgesamt acht Bäumen könnten an der Einfahrt zur Wöhrer und Freisinger Straße ein "Baumtor" bilden. Um einige Bäume sind runde Sitzinseln geplant, die laut Kindhammer überdacht werden könnten. "Dann hätten wir Buswartehäuschen, die nicht im Weg umgehen." Zur Wahl standen Sitzinseln aus grünem Beton oder grünem Stahl. Der Gemeinderat entschied sich für die Beton-Variante. Sie ist pflegeleichter und kann flexibler gestaltet werden. Die Sitzinseln sollen eine farbliche Umrandung erhalten. Die Bürger sollen über die genaue Gestaltung entscheiden. Außerdem können sie darüber befinden, welche Variante für den Brunnen gewählt werden soll.

Möglicherweise wird auf dem neuen Marktplatz auch Kunst zu sehen sein. Die Gemeinde hat zwei Skulpturen des Bildhauers Bernd W. Schmidt-Pfeil erworben. Der Künstler hat in Indersdorf und Bergkirchen gewohnt. Bei den lebensgroßen und fast 200 Kilogramm schweren Figuren aus Silizium-Aluminium handelt es sich um einen sitzenden Mann und eine stehende Frau. Diese Skulptur trägt den Titel "Frau im Wind". Sie repräsentiert die bürgerliche Welt mit Statussymbolen, ihre Bluse und ihr Rock sind aber weit aufgeknöpft. Die Skulpturen sind sehr fein gearbeitet. "Es wäre eine tolle Geschichte, wenn die zwei Figuren aufgestellt würden", erklärte Bürgermeister Franz Obesser. Ob zum neuen Marktplatz auch Kunst gehört, darüber sollen letztendlich die Bürger befinden.