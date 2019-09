Erstmals veranstaltet die Ski-und Bergsportabteilung des TSV Eintracht Karlsfeld in diesem Jahr ein Weinfest. Am Samstag, 5. Oktober, findet von 16 Uhr an das Fest bei jedem Wetter am Parkplatz südlich der Sporthalle statt. Alle Abteilungsmitglieder und ihre Familienangehörigen sind herzlich dazu eingeladen. Bereits zum zweiten Mal findet dieses Jahr auch der Karlsfelder Skibasar am Sonntag, 13. Oktober, in der Sporthalle des TSV Eintracht Karlsfeld statt. Zu verkaufende Waren können am Samstag, 12. Oktober, von 14 bis 16 Uhr abgegeben werden. Der Verkauf findet am Sonntag von 10 bis 13 Uhr statt. Die Rückgabe aller nicht verkauften Gegenstände erfolgt ebenfalls am Sonntag von 15.30 bis 16.30 Uhr.