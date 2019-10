Die US-amerikanische Singer-Songwriterin Hayley Reardon erhält das Künstlerstipendium der Stadt Dachau und bekommt vom 1. April bis zum 1. Oktober 2020 ein Atelier in der Ruckteschell-Villa zur Verfügung gestellt. Ihr Auftritt im Februar war der Auslöser für das Stipendium, für das sie vom Kulturreferenten Claus Weber und dem Bündnis für Dachau vorgeschlagen worden war.

Für Reardon sind ihre Songs ein Zelebrieren des bei sich selbst Ankommens und des Erzählens der Geschichten der Menschen, die ihre eigene Lebensgeschichte beeinflusst haben. Die Künstlerin ist in Massachusettes aufgewachsen, dort entwickelte sich ihre Leidenschaft für Erzählungen. In jungen Jahren entdeckte sie die alte Gitarre ihrer Mutter und begann Folk Songs zu schreiben. Seit ihren ersten Anfängen teilt sich Reardon die Bühne unter anderem mit Acts wie Lori McKenna, Anais Mitchell, Jessica Lea Mayfield und Birds of Chicago. Reardon hat schon in ihren bisherigen Veröffentlichungen gezeigt, dass sie eine sehr hohe und rohe Kunstfertigkeit besitzt, die lyrisch und melodisch sehr in die Tiefe geht.

Nun kommt die Musikerin im Herbst erneut nach Europa, um hier auf Tour ihre beiden neuen Singles "Everything Else" und "Forgiveness" vorzustellen. Den Song "Everything Else" habe sie in einer desorientierenden Zeit in ihrem Leben geschrieben, in der sich viele Dinge geändert und neu geordnet hätten, so Reardon. "Es ist ein Song über die Beschäftigung mit diesem unbeständigen, chaotischen Gefühl und überraschenderweise Frieden darin zu finden." In ihrem Song "Forgiveness" gehe es hingegen um die Forderung Verantwortung für die Art und Weise, wie man Menschen und den Planeten behandele, zu übernehmen. Wie viele ihrer Songs, ist auch dieser sehr nachdenklich. Durch ihr sanftes Gitarren-Picking und ihre außerordentlich reiche Stimme, erinnert Reardon mit einem unverkennbaren modernen akustischen Klang an die Folktradition der Altvorderen.