4. März 2019, 22:00 Uhr Singen für alle Liederabend in der Greta-Fischer-Schule

Die Greta-Fischer-Schule in Dachau lädt zu einer besonderen Veranstaltung ein: Thomas Nied, Musiker und Pädagoge, betreut am Mittwoch, 6. März, einem offenen Liederabend zum Mitsingen. "Gesungen werden Come-Together-Songs, Lieder die zusammenführen, die die Seele anrühren und die Ohren öffnen für die Klänge der verschiedenen Kulturen und Religionen der Welt", heißt es in der Pressemitteilung der Schule. Man muss übrigens kein talentierter Sänger sein, um in der Gruppe mit zu singen. Was man jedoch braucht und mitbringen sollte ist Begeisterungsfähigkeit und den Wunsch, seine Stimme mit anderen Stimmen zusammen erklingen zu lassen. Der Liederabend findet im Schulgebäude in der Dr.-Engert- Straße 9 statt, beginnt um 19.30 Uhr und kostet sechs Euro.