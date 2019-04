1. April 2019, 21:52 Uhr Sinfonietta Dachau Überwältigende Klangbilder

Victor Bolarinwa dirigiert die "Sinfonietta Dachau" souverän

Von Adolf Karl Gottwald, Dachau

Ossian ist in der schottisch-gälischen Sage ein kriegerischer Held aus dem 3. Jahrhundert, der, im Alter erblindet, als Sänger und Dichter die Taten seines Vaters Fingal verherrlicht. Uns sagt das heute nicht mehr viel, als aber der schottische Dichter James Macpherson 1765 "The Works of Ossian" herausbrachte, löste das eine riesige Ossian-Begeisterung aus, die selbst bedeutende Dichter wie Goethe, Herder und Hölderlin erfasste.

Franz Schubert vertonte neun sehr lange Ossian-Balladen, und Mendelssohn unternahm eine beschwerliche Reise, um die nach Ossian benannte Fingalshöhle auf der Insel Staffa der Hebriden zu besuchen. "The Works of Ossian" sind seit 1895 endgültig als Fälschung entlarvt, doch viele der von ihnen angeregten Werke sind unvergänglich - darunter die Konzertouvertüre "Die Hebriden" op. 26 von Mendelssohn, die Victor Bolarinwa an die Spitze des Frühjahrskonzerts seiner "Sinfonietta Dachau" gestellt hat.

Das Wort "Spitze" drängt sich auf; denn die Aufführung war - nach salopper Redewendung - "absolut spitze". Wie Bolarinwa und sein Orchester die stimmungsvollen Tonbilder von Mendelssohns Musik in ihrer Frische und ihren fesselnden Details zu poetischer Anschauung brachte, war überwältigend. In dieser Aufführung zeigte sich Victor Bolarinwa als großer, souveräner Dirigent, sie gab nachträglich Richard Wagner Recht, der Mendelssohns Hebriden-Ouvertüre als "eines der schönsten Musikwerke, die wir besitzen" bezeichnete.

Mit dem darauf folgenden Konzert für Violoncello und Orchester op. 129 von Robert Schumann blieb man im Festsaal des Dachauer Schlosses bei romantischer Stimmung und Poesie. Die junge ungarische Violoncellistin Laura Szabo erwies sich als ideale Interpretin dieses Spätwerks von Schumann. Sie setzte nämlich nicht auf voluminösen Ton und vordergründige Virtuosität, sondern blieb immer bei schlanker, sehr eleganter Tongebung. Diese Eleganz wirkte sich sehr positiv auf die gesamte Aufführung aus, da auch das Orchester, von ihr angeregt, nicht auftrumpfte und nicht dicke Klänge produzierte. Hier blieb die Kantilene über dem Klang. Die von Schumann verbal verpönte, in Wirklichkeit aber doch geforderte Virtuosität war bei Laura Szabo selbstverständlich, blieb also unaufdringlich. Die von Robert Schumann wohl einfach gehaltene Orchesterbegleitung langweilte Victor Bolarinwa offenbar. Deshalb pinselte er der Solistin ihre Kantilenen vor oder mit. Das hätte es - wieder saloppe gesagt - nicht gebraucht, es störte eher.

Die größte und schwierigste Aufgabe dieses Abends für Dirigent und Orchester war die Aufführung der Sinfonie Nr. 103 "Mit dem Paukenwirbel" von Joseph Haydn. Das zeigte sich schon bei der langsamen Einleitung, die, von Bolarinwa betont langsam genommen, nicht recht Gestalt gewinnen mochte. Auch die schnellen Sätze nahm Bolarinwa in ziemlich gemäßigtem Tempo, obwohl Haydn sowohl den ersten als auch den letzten Satz mit Allegro con spirito überschrieben hat. Das gemäßigte Tempo kam der Sinfonietta Dachau gewiss entgegen, die Aufführung von Joseph Haydns geistvoller, aber auch sehr schwer zu spielender Musik war korrekt, in ihrer Weise gekonnt, aber der Geist (spirito), das Feuer fehlten. Das Menuett geriet durch die recht starken Blechbläser etwas wuchtig, doch die Doppelvariationen des mit Andante piu tosto Allegretto, also schon fast als Allegretto zu spielenden Satzes, in welchem der Konzertmeister mit einem sehr schönen Solo hervortreten durfte, waren prächtig und detailgenau ausgespielt. Ein Walzer von (oder nach) Carl Maria von Weber war eine sehr ansprechende Zugabe.