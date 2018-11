19. November 2018, 22:08 Uhr Sie trug Kopfhörer Auto erfasst Siebenjährige

Eine Siebenjährige ist am Montagmorgen in Karlsfeld in der Münchner Straße von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte das Mädchen die Münchner Straße an der Kreuzung zur Hochstraße überqueren. Gleichzeitig wollte ein 51-Jähriger mit seinem Wagen von der Hochstraße nach links auf die Münchner Straße abbiegen. Das Auto erfasste das Mädchen am Arm. "Angeblich zeigte die Lichtzeichenanlage für die Siebenjährige schon Rot, zudem benutzte sie Kopfhörer", heißt es im Polizeibericht. Ob das Mädchen den Straßenverkehr dadurch akustisch nicht wahrnahm, sei unklar.